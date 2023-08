An der Bernburger Fußgängerbrücke zwischen Markt und Saalplatz gibt es am Sonntag mit Akrobatik, Jonglage und Musik eine spektakuläre Show zu erleben. Worauf sich die Gäste freuen können.

Spektakuläre Show in der Luft zwischen Fußgängerbrücke und Wasser

„Saale-Tumult“ in Bernburg

Am Freitag fand die Generalprobe für die Show statt.

Bernburg/MZ - Eine spektakuläre Show wird am Sonntagabend, 13. August, an der Bernburger Fußgängerbrücke zwischen Markt und Saalplatz zu erleben sein. Ab 18 Uhr heißt es dort „Saale Tumult 2.0“. So lautet der Titel der Show, die von Künstlern aus Halle, Leipzig und der Schweiz gestaltet wird, erläutert Projektleiterin Charlotte Besserer.