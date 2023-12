Saale-Hochwasser nach dem Scheitel Wieso die Pegel bei Bernburg und Nienburg alles andere als kritisch sind

Die Pegelstände an der Saale rund um Bernburg fallen, an der Bode bei Nienburg rechnet man nicht mehr mit einem Anstieg. Warum die Verantwortlichen trotz des Hochwassers immer entspannter werden und was Erinnerungen an andere Fluten damit zu tun haben.