Rundgang über die Baustelle im künftigen Museum Schloss Bernburg

Tag der Städtebauförderung: Besucher können am Samstag in Bernburg hinter einige Kulissen schauen.

Bernburg/MZ/KT - Seit fast vier Jahren ist es zu: das Museum Schloss Bernburg. Doch am Tag der Städtebauförderung am Samstag, 14. Mai, können Interessierte einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Baustelle werfen. Und nicht nur dorthin. Ein Rundgang wird in der Zeit von 10 bis 13 Uhr durch das Krumme und Alte Haus angeboten, in dem das Museum eingerichtet werden soll, einen seltenen Einblick bekommen die Besucher aber auch in den Blauen Turm. Dieser ist für die Öffentlichkeit zum größten Teil sonst nicht zugänglich.