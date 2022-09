Rund 500 Teilnehmer bei Demo in Bernburg - Widerstand unter anderem gegen steigende Preise

Auch in Bernburg wurde - wie auf diesem Plakat bei einer anderen Demo - gegen die steigenden Preise demonstriert.

Bernburg/MZ/AZ/KT - Erneut hat es am Sonntag eine Demonstration in Bernburg geben. Etwa 500 Teilnehmer haben sich nach Angaben der Polizei daran beteiligt und damit etwas weniger als in der Vorwoche. Wie bereits bei den Vorgänger-Veranstaltungen wurde beispielsweise die „Abschaffung dieses menschenverachtenden System“ gefordert. Eine weiteres Themen war die Entwicklung der Preise.