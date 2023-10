Einschüler haben in diesem Jahr Gutscheine im Wert von 50 Euro bekommen, um sie für den Sport zu begeistern. Die Resonanz darauf ist bisher verhalten.

Run auf Sportvereine in und um Bernburg bleibt bisher aus

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Es war ein Extra-Geschenk mit der Zuckertüte: Zur Einschulung im August haben Sachsen-Anhalts Abc-Schützen einen Sportgutschein in Höhe von 50 Euro bekommen. Das Hauptziel der Initiative ist es nach Information von Projektleiterin Johanna Deutsch vom Landessportbund zum einen Mitglieder an die Vereine zu binden, zum anderen neue Mitglieder zu gewinnen. Denn nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie sanken die Mitgliederzahlen in den Vereinen.