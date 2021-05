Ruderverein wehrt sich gegen Plan für Yachthafen

Bernburg Diese Veranstaltung hat eine mehr als 100-jährige Tradition. 1894 ging die erste Bernburger Ruderregatta auf der Saale über die Bühne. Wegen der Corona-Pandemie musste der Bernburger Ruderclub diesen Wettkampf in den beiden vergangenen Jahren absagen beziehungsweise verschieben. Jetzt droht dieser Traditionsveranstaltung das endgültige Aus.

„Wenn die Stadt ihre ehrgeizigen Pläne umsetzt und auf Teufel komm raus den Tourismus fördern möchte, stirbt unsere Regatta“, erklärt der Vorsitzende des Bernburger Ruderclubs, Gerhard Hartkopf, der davon aus der Zeitung erfahren hatte.

Die Stadt hat vor, genau gegenüber dem Bootshaus einen 200 Meter langen Anlegesteg zu bauen und dort einen kleineren Yachthafen anzulegen. Im gleichen Atemzug müssen natürlich sanitäre Anlagen errichtet werden. Die gastronomische Betreuung der zu erwartenden Gäste könnte die Gaststätte im Tiergarten übernehmen.

Mit der Umsetzung dieses Projektes soll die Saalestadt für Wassertouristen noch attraktiver gemacht werden. Der scheidende Oberbürgermeister Henry Schütze sowie einige Stadträte sind von diesem Bauvorhaben, dass nach einer bisherigen groben Schätzung mehr als 560.000 Euro kostet, schwer begeistert.

Der Anlegesteg für die Motorboote liegt jedoch genau auf den letzten 200 Metern der ein Kilometer langen Regattastrecke. Bei normalem Wasserstand der Saale stehen dem BRC bei seinem Traditionswettkampf vier Bahnen zur Verfügung. Dies wäre im Fall der Umsetzung des Bauvorhabens jedoch nicht mehr gegeben. Die am Ufer liegenden Boote würden in die Strecke hinein ragen.

„Mit nur zwei Bahnen brauchen wir keine Regatta mehr zu machen“, so der BRC-Präsident, der mit seinem Verein in den vergangenen Jahren schon mehrfach Kompromisse eingegangen ist. So wurde unter anderem auch die Verlegung der Saalefähre in den Auslaufbereich gebilligt.

„Wir haben die Fährleute bei unseren Wettkämpfen mit ins Boot geholt und sie dann eingewiesen. Sie blieben nach Lautsprecheransage stets am Ufer. Es bestand kein Unfallrisiko für die Athleten“, berichtet der BRC-Vorsitzende, den jedoch auch noch ein ganz anderer Aspekt stört.

„Es ist doch nicht erforderlich, dass wir uns unserer Filetstücke berauben. Der schöne Wanderweg am Saaleufer wäre futsch, die Aussicht auf das Schloss durch den Hafen sehr stark eingeschränkt. Aufgrund der kurzen Entfernung zum Stadtzentrum wäre der Hafen unterhalb der alten Bibel eine Alternative.“

Hinzu kommen auch die zu erwartenden wirtschaftlichen Einbußen für den Verein. Die fehlenden Einnahmen aus den Startgeldern für die Regatta sowie der gastronomischen Versorgung, die der BRC selbst in der Hand hat, reißen ein Loch in die Kasse. Ganz abgesehen davon, dass Bernburg der Standort für eine der letzten Flussregatten in ganz Deutschland ist, die dem Standard des Deutschen Ruderverbandes entspricht.

Außerdem stehen den Ruderern des Bundeslandes Sachsen-Anhalt mit der Saalestadt und Zschornewitz nur noch zwei offizielle Wettkampfstrecken zur Verfügung. „Es stößt schon etwas bitter auf, wenn bei einem solchen Vorhaben keine Silbe mit einem der erfolgreichsten Vereine in der Saalestadt, der davon unmittelbar betroffen ist, gesprochen wird“, so der Präsident des Ruderverbandes Sachsen-Anhalt Steffen Planer, der jedoch einen Kompromiss im Hinterkopf hat – die zeitweilige Sperrung des Hafens, wenn die Regatta stattfindet. Dann bekommt man Sport und Tourismus unter einen Hut. (mz)