Ruderer aus Bernburg feiern Erfolge bei Landesmeisterschaften

Zschornewitz/Bernburg/MZ - Die Corona-Pandemie hat an der Leistungsstärke der Athleten des Bernburger Ruderclubs (BRC) nicht gerüttelt. Im Gegenteil, die Trainer haben ganze Arbeit geleistet und durften sich über ein hervorragendes Abschneiden bei den Landesmeisterschaften in Zschornewitz freuen. Insgesamt neun Goldmedaillen brachten die Ruderrecken aus der Saalestadt von der legendären Regatta-Strecke „Gurke“ mit.

„Wir haben sowohl im Kinder– als auch im Jugend- und Erwachsenenbereich in der Vereinswertung den dritten Platz hinter Magdeburg und Halle belegt. Mehr geht mit unseren Möglichkeiten gar nicht“, erklärte der BRC-Vorsitzende Gerhard Hartkopf hinterher.

Insbesondere in der Altersklasse U 12 ruderten die Bernburger in ihrer eigenen Liga, fischten mehr als die Hälfte ihrer Landesmeistertitel aus dem Tagebaurestloch in der Nähe von Gräfenhainichen. So legten der Mädchen-Doppelvierer mit Luise Wartmann, Charlotte Handt, Charlotta Rückauf, Marit Großhans und Steuerfrau Lena Vogel, der Doppelzweier (Charlotte Handt, Luise Wartmann), der Jungen-Doppelzweier (Jakob Kannenberg, Anthony Grube), der Doppelvierer (Anthony Grube, Emil Filke, Jakob Kannenberg, Jakob Böttcher, Steuermann Luca Jehnert) und der Mixed-Doppelvierer (Anthony Grube, Emil Filke, Luise Wartmann, Charlotte Handt, Steuerfrau Lena Vogel) am Siegersteg an.

„Die Altersklasse hat herausgestochen. Luise Wartmann, Charlotte Handt und Anthony Grube haben dreimal gewonnen. Das ist schon eine Hausnummer. Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, aber unsere beiden Mädels konnten aufgrund des Wettkampfprogramms nicht im Einer starten“, so BRC-Trainer Maik Wartmann. Er ist davon überzeugt, dass einer seiner beiden Schützlinge als Solist dann ganz vorn gelandet wäre.

Außerdem legten auch die Bernburger Günter Rudolf (Senioren), der Junioren-Vierer mit Steuermann (Mattes Giehrt, Timo Schumann, Moritz Ziegelmeier, Tillmann Gumtz, Steuermann Jakob Böttcher), der Männer-Vierer ohne Steuermann sowie der Mixed-Vierer mit Benjamin Kuhnert am Siegersteg an.

Gold nur knapp verpasst, aber trotzdem beim Bundeswettbewerb der Altersklasse U 14 in Salzgitter dabei: Karolina Ulrich und Leonie Grube belegten nach einem starken Rennen den zweiten Platz. Die Landesmeisterinnen sitzen jedoch im Vierer. Damit haben sich die Bernburgerinnen das Startrecht für den Doppelzweier erworben.

Der Mixed-Vierer aus der Saalestadt (Leonie Grube, Karolina Ulrich, Niklas Ludwig, Julian Maserak) hat dieses Ziel dagegen verpasst. „Die Crew ist knapp geschlagen Dritte geworden, hat den Endspurt vielleicht einige Schläge zu spät angezogen“, so Wartmann. Am Ende half es dem Quartett auch nicht, dass es die schnellste Endgeschwindigkeit hatte.

Auch bei den jüngsten hatte der BRC einige hoffnungsvolle Ansätze. Anne Villin (Altersklasse 10), die erst seit sechs Wochen im Boot sitzt, gewann Bronze wie Paula Buch eine Jahrgangsstufe höher. Lena Vogel (Altersklasse 11) wurde bei ihrem Debüt im Einer Vierte, wird aber bei entsprechendem Trainingseifer bald auch auf dem Treppchen stehen.