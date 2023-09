Zuckerfabrik Pfeifer & Langen in Könnern erwartet durchschnittlichen Ertrag im Anbaugebiet. Energieerzeugung im eigenen Werk ist erstmals CO2-neutral.

Rübenkampagne in Zuckerfabrik Könnern beginnt

Könnern/MZ - Am Montag ist die Zuckerrübenkampagne von Pfeifer & Langen im Werk Könnern gestartet worden. In den kommenden Monaten dreht sich wieder alles um die Herstellung von Zucker aus der heimischen Rübe.Aufgrund der begrenzten Lagerfähigkeit von Zuckerrüben wird die Produktion während der Kampagne rund um die Uhr laufen und voraussichtlich bis Ende Januar 2024 dauern, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.