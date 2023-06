Wernigerode ist die erste Stadt in Sachsen-Anhalt mit einer Motiv-Ampel. Was hiesige Kommunalpolitiker zu solch einer Idee für Bernburg sagen.

Eine Fußgängerampel in Wernigerode ist seit voriger Woche die erste Lichtsignalanlage in Sachsen-Anhalt mit einem regionalen Motiv, der harztypischen Hexe samt Besen.

Bernburg/MZ - Mainz hat die Mainzelmännchen, Emden Otto Waalkes und Trier Karl Marx. Die Rede ist von Ampeln mit Motiven, die Bezug zur jeweiligen Region haben. In Sachsen-Anhalt zeigten sich die Behörden bislang hartleibig, derartige „Tourismus-Bonbons“ zu verteilen. Doch nun hat mit Wernigerode die erste Stadt im Bundesland die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erhalten, eine Ampel mit einer grünen Hexe und einem roten Teufel in Betrieb zu nehmen. Seit voriger Woche ist sie vor der Feuerwache in Betrieb. Damit öffnet sich auch für Bernburg die Tür, Lichtsignalanlagen mit regionalen Motiven zu gestalten. Vielleicht ein grimmig dreinschauender, mit erhobenen Tatzen stehender Bär vor rotem Ampellicht, der Fußgänger vor dem Queren der Fahrbahn warnt? Oder ein lustiger Till Eulenspiegel, der zur Farbe Grün beschwingt ausschreitet?