Rotary Club beschenkt Klinikpersonal in Bernburg

Bernburg/MZ - „Wir wollen ein bisschen mehr machen als nur bloße Anteilnahme durch Applaus an ihrer harten Arbeit während der Corona-Pandemie“, sagte Max Guhl, Mitglied des Rotary Clubs Bernburg-Köthen, am Freitag im Bernburger Krankenhaus. Dort übergab er zusammen mit Marcel Berndt, Vizepräsident des Clubs, Wertgutscheine für Ausflüge in den Bernburger Tiergarten oder Besuche im Kino. Insgesamt 60 Mitarbeiter durften sich für eines der beiden Angebote je zwei Gutscheine sichern.