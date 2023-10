Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Plötzkau - Dass sieben Frauen aus Plötzkau auf ihre alten Tage noch zu kleinen Internet-Berühmtheiten werden, hätten sie wohl selbst am wenigsten vermutet. Doch genau das ist jetzt passiert. Der am vergangenen Sonntag online gegangene Beitrag über die „Rolli-Gang“ hat alle bisherigen Facebook-Rekorde der MZ-Redaktion Bernburg geschlagen. Seit der Veröffentlichung drückten mehr als 22.000 Menschen in ganz Deutschland und darüber hinaus in dem sozialen Netzwerk den „Gefällt mir“-Button.