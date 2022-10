Rock am Kurhaus

Bernburg/MZ - Ein Hauch von internationalem Flair weht am zweiten Oktoberwochenende über das Gelände vom Bernburger Kurhaus. Bereits zum elften Mal findet der Kulturmarkt statt. Organisator Erich Buhmann ist seit Anfang an mit dabei. So auch im vergangenen Jahr, als die Veranstaltung eingezäunt auf dem Markt in Bernburg stattfinden musste. „Ich hoffe, dass wir dieses Jahr ohne die Corona-Auflagen etwas entspannter und freier feiern können.“

