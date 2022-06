Riesenkäfer bringt Eichentod am Saaleufer von Bernburg

Der Heldbock hat sich zwischen Fähranleger und der Gaststätte „Reimann“ breit gemacht. Er lebt am liebsten in massiven Bäumen und gefährdet nun gleich mehrere Naturdenkmäler.

Bernburg/MZ - Mehr als 250 Jahre hat die alte Eiche am Bernburger Saaleufer auf dem Buckel und gehört damit zu den ältesten Bäumen in der Saalestadt. Aber viel mehr Jahre werden wohl nicht hinzukommen, prognostiziert Heiko Hops. Mit Sorgenfalten auf der Stirn schaut der Baumschutzexperte vom städtischen Betriebshof auf den hochgewachsenen Baum. Denn in ihm hat sich der seltene Heldbockkäfer breit gemacht. Erst unbemerkt unter der Rinde. Inzwischen aber ganz offensichtlich, wie auch schon einige Spaziergänger, die vom Fähranleger Richtung Kultgaststätte „Reimann“ unterwegs sind, beobachtet haben dürften. Ein Teil der Rinde ist schon ab und der Blick frei in bis zu acht Zentimeter hohe Hohlräume, durch die sich die Käfer gefressen haben, um im Inneren ihre Eier zu legen. „Sie leben vom Saft besonders alter Bäume“, sagt Hops und das sieht man der alten Eiche inzwischen auch deutlich an. Binnen vier Jahren sind immer größere Teile des Baumes abgestorben. Und der Verfall geht rasend schnell weiter. Immer mehr Totholz muss an dem Baum entfernt werden. Ein endgültiges Absterben der Eiche ist nur noch eine Frage der Zeit.