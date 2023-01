Ausgediente Tannen: Auf den Müll oder zur traditionellen Verbrennung?

Etliche Weihnachtsbäume haben ausgedient und liegen wie hier am Zepziger Weg in Bernburg zur Abholung bereit.

Bernburg/MZ - Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei und im neuen Jahr kommt der abgeschmückte Festbaum zum Abholen vor die Tür. In der christlichen Tradition dauert die Weihnachtszeit 13 Tage vom 25. Dezember bis zum Feiertag Heilige Drei Könige am 6. Januar. Danach folgt die traditionelle Verbrennung des Baumes. In den nordischen Ländern Schweden, Norwegen und Finnland dauert diese Zeit eine Woche länger, ehe das Gewächs beim traditionellen Knutfest in Brand gesetzt wird.