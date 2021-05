Ria aus Bernburg singt über Gefühle im Lockdown

Auch im Raum Bernburg sind Künstler wegen der Coronapandemie in der Krise. Wie geht es Bernburgs Solosängerin, die kürzlich im ZDF-Fernsehgarten zu sehen war?

Ria ist Sängerin aus Bernburg und mit ihrem neuen Song „Kopf aus“ mit einer roten Couch in der Natur unterwegs.

Bernburg/Leipzig - Fast zwar Jahrzehnte war es ihr Zuhause - die Saalestadt Bernburg. Hier hat die heute 25-jährige Victoria Janek ihre ersten Schritte in die Musik mit der Band „Sonic Jam“ gemacht. Heute lebt die junge Frau, die inzwischen als Solokünstlerin unter dem Namen „Ria“ auf der Bühne steht, in Leipzig und war vor anderthalb Wochen sogar im ZDF-Fernsehgarten mit ihrer neuen Single live zu erleben.

Wie hart die Musikerin die Coronapandemie getroffen hat und wie es musikalisch in diesem Jahr noch mit ihr weitergeht, das verriet sie MZ-Redakteurin Katharina Thormann in einem Interview.

Wie haben Sie das letzte Jahr mit Pandemie erlebt?

Ria: Als das Thema aufkam, war ich komplett überfordert. Ich war gerade auf Akkustik-Tour, bin in acht großen Städten wie Berlin, München, Köln und Hamburg aufgetreten und danach direkt in den Lockdown gestolpert. Also von total viel Action plötzlich auf null. Das war sehr krass.

Als ich dann zu Hause war, musste ich mich erstmal ordnen. Denn eigentlich war im vergangenen Sommer viel geplant, auch der Auftritt bei einem Festival. Wie viele andere Künstlerinnen und Künstler auch habe ich dann die Veröffentlichung meines neuen Songs erstmal gestoppt. Denn ich wollte ihn natürlich auch gern live präsentieren.

War Musikmachen überhaupt noch möglich?

Ich hab die Zeit erst einmal genutzt, um neue Songs zu schreiben und im Sommer, als sich die Lage verbesserte, habe ich dann meine erste Single veröffentlicht. Im März nun meine zweite. Und das ganz bewusst mitten im Lockdown, denn genau darum geht es in dem Song „Kopf aus!“.

In dem Musikvideo wandert eine rote Couch durch die Gegend, was hat es damit auf sich?

Die Couch steht für mich als Zeichen für das Wohnzimmer, aus dem man nicht mehr rauskommt, nur noch rumliegt und die Zeit verschwendet. Dabei möchte man endlich wieder was erleben, raus gehen. Und darum wandert die Couch an unterschiedlichste Orte.

Ist es Ihre eigene Couch?

Nein, ich hatte sie einen Tag vor dem Dreh gebraucht gekauft.

Finanziell sieht es ja für viele Künstler schon seit mehr als einem Jahr nicht sehr rosig aus, wie schwer sind Sie betroffen?

Nicht ganz so schlimm wie andere Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne und die das hauptberuflich machen. Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert und arbeite im Büro. Deshalb musste ich mir finanziell nicht so viele Gedanken machen.

Gerade weil ich die Musik liebe, habe ich bewusst nicht diese Richtung studiert. Ich wollte einfach immer Spaß an dem haben, was ich mache und nicht Jobs annehmen müssen, um davon zu leben. Außerdem ist es als Newcomerin auch ohne Corona sehr schwierig von der Musik zu leben.

Ihre Anfänge liegen ja in Bernburg.

Ja, ich hatte damals Gitarrenunterricht an der Musikschule. Das Singen habe ich mir selbst beigebracht und als ich 13 war, haben wir unsere erste Schülerband gegründet. Einige kennen vielleicht noch die Band „Sonic Jam“. Nun mache ich als Ria allein Musik, deutsche Popmusik, arbeite aber mit verschiedenen Musikerinnen und Musikern zusammen.

Wenn Sie es sich wünschen könnten, wie geht es in den kommenden Monaten für Sie weiter?

Ich hoffe natürlich sehr, dass es im Sommer noch ein paar Open-Air-Veranstaltungen gibt, bei denen ich auftreten kann. Außerdem würde ich Ende des Jahres meine erste EP herausbringen. Dann wäre das Jahr doch noch versöhnlich.

Zu sehen ist die neue Single der Bernburger Sängerin Ria „Kopf aus!“ auf der Videoplattform Youtube. Außerdem kann der Song auch auf der Musikplattform Spotify gehört werden sowie auf dem Radiosender MDR Sputnik, der den Song ebenfalls im Radio spielt. (mz)