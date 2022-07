Rettung für Dorfteiche in Gerbitz, Latdorf und Pobzig

In der Einheitsgemeinde sollen die Dorfteiche in Gerbitz, Latdorf und Pobzig saniert und zu einer naturnahen Begegnungsstätte umgestaltet werden.

Nienburg/MZ - Die Dorfteiche in der Einheitsgemeinde Nienburg sind fast allesamt sanierungsbedürftig. Für drei von ihnen naht nun Besserung. In Gerbitz, Latdorf und Pobzig könnten im kommenden Jahr die Bagger anrücken. Voraussetzung ist, dass die drei Projekte zur Sanierung, Renaturierung und Umgestaltung der Gewässer finanziell gefördert werden. Entsprechende Fördermittelanträge hat die Einheitsgemeinde Nienburg jetzt beim Land gestellt. Sachsen-Anhalt hat ein Fördermittelprogramm aufgestellt, das der regionalen ländlichen Entwicklung zugute kommt. Nachdem sich das Land jahrelang mit seinen Förderungen auf zentrale Orte konzentriert hat, kommen nun auch kleinere Gemeinden in den Genuss finanzieller Unterstützung.