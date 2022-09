Rettung der Loheland-Gymnastikhalle im Bernburger Stadtpark

Bernburg/MZ - Beim Tag des offenen Denkmals haben viele Gemeinden, Städte und Vereine in der Region für Besucher ihre Tore am Sonntag geöffnet. Auch die alte leerstehende Gymnastikhalle im Stadtpark „Alte Bibel“ in Bernburg konnte in diesem Jahr wieder besichtigt werden und lockte zahlreiche Interessenten hinauf ins Grüne über der Saale.