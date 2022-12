Retter verwandeln sich bei Ausfahrt in Weihnachtsfamilie

Ein bunter Tross ist mit 6.000 Lichtern am Samstag durch Aderstedt gezogen. Warum die Retter der Feuerwehr und THW an dieser Tradition festhalten.

Aderstedt/MZ - Nach der Premiere im letzten Jahr hatten die Aderstedter schon gespannt auf die Fortsetzung gewartet. Und diese gab es am Samstag in Form der zweiten Lichterfahrt durch den Ort. Der Weihnachtsmann Tilo Kapalla stieg dafür schnell auf den geschmückten Wagen der Freiwilligen Feuerwehr Aderstedt, um bei der Lichterfahrt durch das Dorf die Zuschauer zu erfreuen. Im Gepäck hatte er in diesem Jahr auch eine Weihnachtsfrau, gespielt von Nicole Pinkert. Wie sie meinte, haben ja einige Kinder Angst vor dem Weihnachtsmann. Zur Beruhigung haben sie sich die Frauenfigur ausgedacht. „Mal was Neues“, ergänzt sie.