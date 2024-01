Knapp 100 Retter aus dem Salzlandkreis waren am Neujahrstag im Einsatz an der Helme bei Sangerhausen. Darunter auch Feuerwehrleute aus Beesenlaublingen, Belleben und Könnern. Wie sie dort helfen konnten.

Retter aus Könnern ins Hochwasser-Krisengebiet an der Helme bei Sangerhausen gerufen

Hochwasser in Sachsen-Anhalt

Die Retter der Feuerwehren Könnern halfen beim Hochwasser an der Helme in Oberröblingen mit.

Beesenlaublingen/Oberröblingen/MZ. - Der „Notruf“ kam schon in der Silvesternacht, am frühen Morgen des 1. Januar brachen sie dann auf, rund 100 Retter der Feuerwehren im Salzlandkreis in den Landkreis Mansfeld-Südharz, der wegen des Hochwassers der Helme den Katastrophenfall ausgerufen hatte. Unter den Einsatzkräften waren auch Retter aus Beesenlaublingen, Belleben und Könnern.