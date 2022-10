Restauratorin entdeckt Art Deco in der Kirche in Crüchern

Crüchern/MZ - „Kulturerbe im Wandel“ − so lautete das Motto des „Europäischen Tag der Restaurierung“, der am Sonntag begangen wurde. In ganz Europa waren Interessenten eingeladen, in den Ateliers und auf den Baustellen Fallbeispiele aktueller Konservierungs- und Restaurierungsprojekte kennenzulernen. Dabei konnten die Teilnehmer mehr über den Schutz und die Rettung von Kulturgütern und über den Beitrag erfahren, den Restauratoren zum Umweltschutz leisten.