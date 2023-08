Rendezvous-Haltestelle am Bernburger Karlsplatz ein Erfolg

Die vor einem Jahr eröffnete Rendezvous-Haltestelle in Bernburgs Zentrum wird gut genutzt.

Bernburg/MZ - Vor einem Jahr hat die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) Salzland die neu eingerichtete Rendezvous-Haltestelle vor dem Landratsamt auf dem Bernburger Karlsplatz in Betrieb genommen. Seitdem verkehren Busse dort montags bis freitags in verlässlichen Takten − die Stadtlinien alle halbe Stunde, der Regionalverkehr in größeren Abständen. „Die Haltestelle wird gut genutzt“, bilanziert KVG-Geschäftsführer Gerd Haßkerl.