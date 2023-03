Rekorddefizit in der Kasse des Salzlandkreises

In der Kreiskasse ist das Geld knapp.

Bernburg/MZ - Mit einem Rekorddefizit von 18,7 Millionen Euro muss der Salzlandkreis sein Haushaltsjahr 2023 bestreiten. Der Kreistag verabschiedete bei fünf Nein-Stimmen von den Linken und mehreren Enthaltungen aus der AfD-Fraktion bei seiner Sitzung am Mittwochabend in Bernburg den von der Verwaltung vorgelegten Entwurf. Keine Mehrheit fanden die Vorschläge der Fraktion SPD/Grüne/WG, die Planansätze für Personal, für Sach- und Dienstleistungen sowie für die Kosten der Unterkunft um insgesamt 3,5 Millionen Euro zu kürzen.

Unsere Finanzausstattung spiegelt nicht das, was benötigt wird. Markus Bauer

„Unsere Finanzausstattung spiegelt nicht das, was benötigt wird“, bilanzierte Landrat Markus Bauer (SPD) zu Beginn der Haushaltsdiskussion. Nicht alle Kosten aus den Aufgaben, die Bund und Land an den Kreis delegieren, würden ersetzt. Deshalb habe sich der Salzlandkreis gemeinsam mit einigen Kommunen aus der Region entschlossen, Verfassungsbeschwerde gegen das Finanzausgleichsgesetz in Sachsen-Anhalt einzureichen.

Druck beim Land machen

Laut AfD-Fraktionschef Tobias Rausch ist die Situation landesweit prekär: „46 Prozent der Haushalte sind unausgeglichen.“ Ein Grund seien die Flüchtlingskosten. Er forderte ein Signal des Kreistages an Land und Bund, dass es so nicht weitergehen könne. Die Kreisverwaltung sollte außerdem beim Land auf höhere Schlüsselzuweisungen drängen. Er mutmaßte jedoch, dass es an Initiative diesbezüglich fehlen werde.

Linke-Chefin spricht von „Unverschämtheit“

Als „absolut unbefriedigend“ empfindet Linke-Fraktionschefin Sabine Dirlich die Tatsache, dass das Haushaltsdefizit laut Konsolidierungskonzept bis zum Jahr 2031 sogar noch auf 28,6 Millionen Euro anwachsen wird. „Uns werden immer mehr Aufgaben auferlegt und nicht gegenfinanziert“, übte auch sie deutliche Kritik an Magdeburg und Berlin. Den Vorschlag des Landesinnenministeriums, die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie und die Bernburger Theater- und Veranstaltungs gGmbH künftig durch Ehrenamtliche zu betreiben, sei eine „Unverschämtheit. Ich kapiere nicht, wie man auf solche Ideen kommen kann.“ Skeptisch blickt CDU-Vizefraktionschef Gunnar Schellenberger in eine „ungewisse Zukunft“. Wer damit rechne, dass die einkalkulierte Tarifsteigerung von 4 Prozent bei den Personalkosten ausreicht, habe noch nicht mitgekriegt, „dass eine Salatgurke im Supermarkt 3,50 Euro kostet. Die Gewerkschaften werden was ganz anderes fordern.“

Zuversicht bei FDP-Vorsitzendem

Deutlich zuversichtlicher schaut FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Dittrich angesichts bisheriger Erfahrungen nach vorn: „Ich hoffe, dass das Ergebnis wie in den vergangenen Jahren besser als der Plan wird.“ Auch SPD-Fraktionschef Roger Stöcker glaubt, dass von der Verwaltung „mehr aufgetafelt wird“, so dass letztlich Sparpotenzial vorhanden sei.