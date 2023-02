Für Aufregung sorgt derzeit ein Video von einem Mini-Schwein, das am Martinsplatz in Bernburg herum irrte. Wie kam es dorthin und wo ist es hin? Eine Spurensuche im Tierheim Plömnitz.

Bernburg/Plömnitz/MZ - Es könnte eine Szene aus dem Kinofilm „Ein Schweinchen namens Babe“ gewesen sein. Doch in Wahrheit spielten sich diese unglaublichen Szenen mitten in Bernburg, an der Wendeschleife am Martinsplatz, ab. Vor ein paar Tagen irrte dort ein kleines Schwein hilflos umher und sorgte für Aufregung und Betroffenheit im sozialen Netzwerk Facebook, wo eine Bernburgerin ihr Video von dem grunzenden Vierbeiner gepostet hatte. Fragen und Spekulationen wurden laut. Wo kam das Tier her? Wem gehört es und vor allem: Ist es womöglich ein Frischling und Teil einer Wildschweinrotte, die in der Saalestadt unterwegs ist?