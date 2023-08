Auch zwei Brunnen sind bei den Grabungen an der Marienkirche in Bernburg gefunden worden.

Bernburg/MZ - Es ist ein einmaliger Blick in die Geschichte der Bernburger Talstadt, wenn man aktuell am Bauzaun direkt neben der Marienkirche an der Breiten Straße stehen bleibt und auf die Fläche schaut. Denn unter den Betonplatten des einstigen Parkplatzes hat sich ein Labyrinth aus Mauern und altem Pflaster aufgetan. 1,30 Meter tief haben die Archäologen dafür in den zurückliegenden Wochen gegraben. Und sie haben dabei auch etliche Entdeckungen gemacht, einige davon dürften mehr als 500 Jahre alt sein.