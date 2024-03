Von einer der Brunnenfiguren an der Poststraße in Bernburg fehlt bislang jede Spur. Wurde sie gestohlen der zerstört? Das sagt die Bernburger Stadtverwaltung dazu.

Rätselhaftes Verschwinden der Brunnenfigur an der Poststraße

Bauwerk in Bernburg

Eine der Figuren des Postbrunnens in Bernburg fehlt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Großes Rätselraten unter den Bernburgern: Spurlos ist in den vergangenen Tagen eine der massiven Figuren des Postbrunnens an der Poststraße in Bernburg verschwunden. Dabei handelt es sich um den Mann mit dem Spaten. War sie kaputt, wurde sie gestohlen? Spekulationen machten die Runde.