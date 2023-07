Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biendorf/MZ - Ein passenderes Outfit für den Ausflug hätten sich Andrea und ihre Tochter Liliana Kostanski nicht wählen können. In luftigen und farbenfrohen Petticoat-Kleidern aus den 1950er Jahren stiegen sie aus ihrem 1963er Cadillac, um sich das Schloss Biendorf und die größte Fingerhutsammlung der Welt anzuschauen, wie all die anderen Teilnehmer auch, die am Samstag bei der Oldtimer-Rallye Curbici Veterano dabei waren. „Wir machen schon seit mehr als zehn Jahren hier mit“, erzählte die Wolfenerin. Einst noch mit dem Motorrad, nun mit dem amerikanischen „Schlitten“. „Es macht einfach mehr Spaß, als auf einem Treffen nur zu stehen. Hier sind Aufgaben auf der Strecke zu lösen, und wir haben immer ein gemeinsames Ziel während der Ausfahrt“, erzählt sie, warum sie, ihr Mann und die Tochter jedes Jahr an der Rallye durch Sachsen-Anhalt teilnehmen.