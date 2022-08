Rainer Hunger aus Bründel gibt Vorsitz weiter

Seit 1995 war der Bründeler Rainer Hunger Chef des ortsansässigen Schützenvereins. Mit 70 Jahren geht er nun auch beim Verein in den Ruhestand. Warum er sein Amt an die nächste Generation weitergibt.

Bründel/MZ - Kurz nach der Wende hat sich in Bründel der Schützenverein gegründet. Seit 1991 besteht der Verein und hat seinen Sitz seitdem im Schützenhaus an der Olga-Benario-Straße. Einer der Gründer ist der 70-jährige Rainer Hunger. 27 Jahre lang war er der Vorstandsvorsitzende des Vereins. Zum 1. Juli dieses Jahres hat der zweimalige Schützenkönig sein Amt offiziell niedergelegt und will den Verein an die nächste Generation weitergeben.