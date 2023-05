Hunderte Besucher erleben auf der Festwiese in Strenznaundorf großes Spektakel mit Superlativen, Stunts und Showeinlagen.

Mit Video: Strenznaundorfer lieferten sich beim Räuberspiel eine Schlacht am Teufelsschacht

Nicht leicht hatte es diesmal die Dorfschönheit beim Räuberspiel zu Pfingsten in Strenznaundorf.

Strenznaundorf/MZ - Es ist das Stück der Superlative gewesen, das die vielen hunderten Zuschauer am Pfingstsonntag am Hang der Festwiese in Strenznaundorf miterlebten. Der größte Mann der Welt präsentierte sich der jubelnden Masse (wenn auch mit ein paar Stelzen nachgeholfen werden musste) und sein Pendant: der kleinste Mann auf dem Globus, dafür hatte er aber einen übergroßen Zylinder auf dem Kopf, der nur noch den Blick auf den mit einem Gesicht bemalten Bauch und die Beine freigab. Es waren nur zwei von rund 30 Rollen im diesjährigen Räuberspiel, das sich diesmal um die alte Bergbautradition Strenznaundorfs drehte.