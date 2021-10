Quad rollt in Nienburg in die Saale und sinkt

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Wasserschutzpolizei am Wochenende in Nienburg.

Nienburg/MZ/KT - Einen ungewöhnlichen Unfall hat es am Samstagabend in Nienburg gegeben. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, ging gegen 17.30 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein, dass ein Quad in die Saale gerollt war und unterging.

Der Fahrzeughalter hatte versäumt, sein Fahrzeug während einer Rast zu sichern, so dass dieses den Hang bis in die Saale hinunterrollte. Der Versuch, das Quad noch festzuhalten, scheiterte nach Angaben der Wasserschutzpolizei. Daraufhin rückten Einsatzkräfte des Polizeirevieres Salzlandkreis an und nahmen gemeinsam mit dem Fahrzeugführer die Unfallstelle in Augenschein. „Eintretende Umweltschäden durch Freiwerden von Betriebsstoffen konnten nicht festgestellt werden“, hieß es in der Mitteilung weiter. Nach Rücksprache mit der Wasserschutzpolizei wurde eine Bergung am gleichen Tag aufgrund der Witterungsbedingungen auf Sonntag vertagt. Unterdessen wurde die Saale bis auf Weiteres von Kilometer 27 bis 28 durch die Revierzentrale Magdeburg gesperrt. Am Sonntag konnte das Fahrzeug dann durch den Fahrzeughalter eigenständig geborgen werden. „Er kam jedoch nicht drum herum, bei der Wasserschutzpolizei ein Verwarnungsgeld zu bezahlen, da das Einbringen eines Gegenstandes, welcher die Schifffahrt behindert oder gefährdet, eine Ordnungswidrigkeit darstellt“, so die Polizei.