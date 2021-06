Punktejagd beginnt mit Halbmarathon in Bernburg

Bernburg - Im Jahr 2020 legte er eine Zwangspause ein, die Corona-Pandemie ließ keine Wettkämpfe im Breitensport zu. Nun kann der Solvay-Cup endlich wieder starten. Der Auftakt der beliebten Laufserie im Salzlandkreis erfolgt am Samstag, 9 Uhr, im Rahmen des vierten Bernburger Halbmarathons und des parallel ausgetragenen Brückenlaufs.

„Ich starte über die 12 Kilometer. Die Strecke des Brückenlaufs zwischen Bernburg und Gröna ist wunderschön. Ich habe erst vor kurzem erfahren, dass es endlich wieder losgeht“, erzählt Hugo Walravens, Werkleiter bei der Firma Solvay, die von Beginn an die Laufserie finanziell unterstützt. Bis zuletzt haben die Organisatoren vom PSV Bernburg gepokert und auf sinkende Inzidenzzahlen spekuliert.

Die Vorbereitungen wurden jedoch vorangetrieben, Helfer organisiert, Finishermedaillen bestellt und am Hygienekonzept gebastelt. Trotzdem stand die Veranstaltung lange auf der Kippe. Doch seit zwei Wochen hat sich die pandemische Lage entspannt.

„Unser Wunsch hat sich erfüllt. Wir haben auch alles daran gesetzt, den Wettkampf über die Bühne zu bringen. Eine Verschiebung in den Herbst stand wegen der Fülle der derzeit festgelegten Lauftermine nicht zur Debatte“, sagte der Vorsitzende des PSV Bernburg, Thomas Gruschka.

Die Volksläufer fiebern dem ersten Wettkampf-Startschuss nach mehr als einem Jahr entgegen, In der Teilnehmerliste findet sich auch der Name von Günter Bartl. Der mehrfache Senioren-Europameister möchte noch einmal richtig angreifen.

„Ich bin gerade in die Altersklasse M70 gerutscht und habe es dort als Jüngster etwas einfacher, für Spitzenresultate auf nationaler und internationaler Ebene zu sorgen. Es ist für mich ermutigend, dass der Solvay-Cup startet. Das zeigt mir, dass in diesem Jahr Wettkämpfe möglich sind“, meinte der ehemalige Arbeiter in den Solvay-Werken, der sich natürlich auf das Wiedersehen mit vielen Sportkameraden freut.

Günter Bartl hat auch wie Matthias Dabrunz an der von der Salzlandsparkasse, dem PSV Bernburg und der Gaensefurther Sportbewegung organisierten Lockdown-Laufchallenge „In 80 Tagen um die Welt“ teilgenommen.

Die virtuellen Wettkämpfe haben zumindest den Gemeinschaftsgeist der Menschen gestärkt und waren ein Farbtupfer im „Coronagrau“. „So schön die virtuellen Wettkämpfe sind, aber das Salz in der Suppe sind nun einmal Präsenzveranstaltungen. Da spürt beim Start das Kribbeln im Bauch“, meint Matthias Dabrunz.

Dieses Gefühl dürfen die Läuferinnen und Läufer am Samstag in Bernburg endlich wieder in vollen Zügen genießen. Und sich außerdem über die ersten Punkte in der Solvay-Cup-Wertung freuen. (mz)