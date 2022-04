PSV Bernburg hilft Verein im Ahrtal

Bernburg/MZ - Es ist zwar nun schon mehr als acht Jahre her, aber die Sportfreunde der Leichtathletik beim PSV Bernburg haben die Jahrhundertflut noch nicht vergessen. Die tosende Saale riss im Juni 2013 auf dem Sportplatz an der Krumbholzallee die komplette Hochsprunganlage mit, zerstörte die Tartanbahn und richtete auf der Kegelbahn, in der Gaststätte Wilhelmsgarten sowie in den Umkleidekabinen verheerende Schäden an.