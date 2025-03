Im Prozess um den Schuss eines jetzt 21-Jährigen mit der Armbrust auf seine Ex, die deren Freundin trafen, ist der Angeklagte am Donnerstag vor Gericht erneut mehrfach ausgerastet. Dennoch kann sein Anwalt kann das Gericht nicht von einer Verhandlungsunfähigkeit überzeugen. Warum die Richterin dann aber doch die Öffentlichkeit ausschließt.

Bernburg/Magdeburg/MZ. - Im Saal 6 des Landgerichts Magdeburg war am Donnerstag fast kein Stuhl mehr frei. Ein Großteil der Familie kam zur seelischen Unterstützung des Angeklagten, der an seinem 21. Geburtstag mit Fuß- und Handfesseln in den Raum geführt wurde.