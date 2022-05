Prozess gegen zweiten Ebay-Betrüger

Bernburg/MZ - Einem 34-jährigen Mann wird ab Donnerstag, 17. Februar, am Landgericht Magdeburg der Prozess gemacht. Er soll laut Anklageschrift im Sommer 2018 in 485 Fällen Kunden aus ganz Deutschland auf der Handelsplattform Ebay betrogen haben. Mit seinem bereits 2019 rechtskräftig zu vier Jahren Gefängnis verurteilten Komplizen aus Hettstedt nutzte er für die Betrugsmasche eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Thomas-Mann-Straße im Bernburger Stadtteil Roschwitz.