Probe auf Youtube: Musiker des Posaunenchors aus Bernburg üben live im Internet

Der Bernburger Chorleiter Felix Meirich hatte eine ungewöhnlich Idee. Er bietet wöchentlich Live-Unterricht auf Videokanal im Internet an - für alle.

Felix Meirch bietet als Leiter des Posaunenchors in Bernburg Live-Proben auf Youtube an.

Bernburg/MZ - Noch nie war der Weg zur Probe so kurz wie jetzt. Schnell das Instrument greifen und ab in die heimische, blau-weiß gestreifte Musikecke vor die Kamera zur „HomeProbe live“, wie es Felix Meirich betitelt hat. Für den Leiter des Posaunenchors der Evangelischen Talstadtgemeinde St. Marien ist es eine praktikable Notlösung in Zeiten von Corona und den geltenden Abstandsbeschränkungen. „Normalerweise würden wir jeden Montag gemeinsam üben. Aber das ist seit Herbst vergangenen Jahres schon wieder nicht möglich“, sagt der 33-Jährige, der deshalb auf die Idee kam, ein Live-Training auf der Videoplattform Youtube zu veranstalten. Zu diesem könnten sich dann alle Mitglieder des Chores zuschalten und gemeinsam mit ihrem Leiter proben.