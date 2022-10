Priester aus Cölbigker Tanzwunder als Sammler-Statue

Ilberstedt/Bernburg/MZ - Die Legende von Knecht Ruprecht ist in Ilberstedt und den umliegenden Gemeinden wahrscheinlich jedem Kind bekannt. Der Priester soll im 11. Jahrhundert im Ortsteil Ilberstedter Ortsteil Cölbigk gelebt haben. Er musste um 1120 mit ansehen, wie seine Tochter von zwölf Männern und Frauen geraubt wurde. Die Gruppe tanzte dabei in einem heidnischen Ringtanz um die junge Frau. Ein Rettungsversuch scheiterte und das Mädchen starb. Daraufhin verfluchte der Priester „Rupertus“ die Tanzenden, die deshalb ein Jahr nicht mit dem Reigen aufhören konnten. „Rupertus“ selbst zog in die Welt hinaus und wurde zum legendären Knecht Ruprecht.