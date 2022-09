Preisschock für tausende Stadtwerke-Kunden in Bernburg

Die Strom- und Erdgaspreise werden sich demnächst für tausende Stadtwerke-Kunden in Bernburg nahezu verdoppeln. Wer sich beraten lassen will, kann sich an das Kundencenter auf dem Karlsplatz wenden.

Bernburg/MZ - Tausende Kunden der Stadtwerke Bernburg müssen nach dem Griff in den Briefkasten in den vergangenen Tagen einen Energiepreisschock verdauen. Wie bereits in der MZ angekündigt, erhöht der kommunale Versorger zum 1. November die Tarife bei Strom und Erdgas für Privathaushalte und Kleingewerbe deutlich. Nun steht fest, wie drastisch diese Preissteigerung ausfällt: jeweils um 91 Prozent. „Wir hätten uns das gern erspart. Denn wir wissen, was wir unseren Kunden damit zumuten“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführerin Ulrike Mathis. Letztlich sei der Versorger aber gezwungen, die explodierenden Beschaffungskosten weiterzugeben, um selbst nicht in Existenznot zu geraten. Bereits im Januar und im April dieses Jahres waren die Tarife angehoben worden. Die MZ beantwortet nachfolgend die wichtigsten Fragen zu dem Thema.