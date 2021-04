Preise in drei Ortsteilen könnten deutlich sinken

Bernburg - Die 1.100 Einwohner von Biendorf, Wohlsdorf und Crüchern sollen ab 2023 ihr Trinkwasser vom Wasserzweckverband (WZV) Saale-Fuhne-Ziethe beziehen. Diese einstimmige Empfehlung hat der Finanzausschuss bei seiner Sitzung am Dienstag gegeben. Sollte sich der Bernburger Stadtrat am Donnerstag nächster Woche ebenso positionieren, müsste die Stadt das Verfahren zur Neuvergabe der Wasserkonzession für die drei Dörfer aufgeben.

Die dortigen Haushalte werden bis Ende 2022 noch von der Midewa versorgt. Die mehrheitlich kommunale Gesellschaft galt als Favorit in einer Neuausschreibung. Nun droht sie nach Könnern, Alsleben und Plötzkau zeitgleich weitere Orte im Altkreis zu verlieren.

Dass die Stadt die eingeleitete Neuvergabe der Wasserkonzession wohl stoppen wird, beruht auf einem Missverständnis. Anders als im Rathaus zunächst verstanden, hat der hiesige WZV sehr wohl ein Interesse an der Übernahme der Versorgung - ein Wechsel mit Vor- und Nachteilen.

Preise für die Verbraucher würden durch den Wechsel um rund 30 Prozent sinken

Die betroffenen Haushalte würden profitieren. Sie bekämen das gleiche Trinkwasser wie bisher aus der Rappbodetalsperre, da sie bereits jetzt über einen Strang versorgt werden, der in Poley auf das Netz von Saale-Fuhne-Ziethe trifft. Aber die Preise würden sinken. Derzeit zahlt ein Zwei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 70 Kubikmetern 300 Euro an die Midewa, beim Bernburger Verband wären nur 214 Euro fällig - eine Ersparnis von fast 30 Prozent.

Der niedrigere Wasserpreis für die Bürger war zuvor auch das Hauptargument für den einstimmigen Beschluss des Ortschaftsrates Biendorf, sagte Finanzdezernentin Silvia Ristow. Ein Votum aus Wohlsdorf soll am kommenden Dienstag folgen. CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Ruland blickte auf das große Ganze: „Ich halte es für vernünftig, die Versorgung im Stadtgebiet einheitlich zu regeln.“

Ganz ohne finanzielle Risiken ist der Wechsel für Bernburg allerdings nicht. Die Konzessionsabgabe von durchschnittlich 8.500 Euro pro Jahr fällt ebenso weg wie Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von zirka 3.600 Euro jährlich. Aufgrund der Derivateproblematik (die MZ berichtete) müsste die Stadt jährlich eine um etwa 1.000 Euro höhere Umlage an den Wasserverband zahlen, da sich diese an der versorgten Einwohnerzahl je Mitgliedskommune orientiert.

Stadt Bernburg müsste auf Konzessionsabgabe und Gewerbesteuer verzichten

Des Weiteren würde die Stadt auf Ausschüttungen der Midewa verzichten. Ab 2023 wollte die Gesellschaft etwa drei Millionen Euro ihres Gewinns an ihre kommunalen Anteilseigner verteilen. Dieser dürfte aber sinken, da noch viele andere Kommunen in Sachsen-Anhalt der Midewa den Rücken kehren wollen.

Noch offen ist, welche Kosten auf Saale-Fuhne-Ziethe beim Erwerb des Netzes zukommen. Anhand des eigenen Anlagevermögens rechnet WZV-Geschäftsführer Harald Bock für die rund 200 Kilometer Leitungen in Könnern, Alsleben und Plötzkau sowie die 13,5 Kilometer in Biendorf, Crüchern und Wohlsdorf grob mit 19 Millionen Euro, die über neue Kredite zu schultern wären.

Welche Rechnung die Midewa tatsächlich präsentieren wird, bleibt fraglich. Hinterfragen will der WZV zudem, ob die bereits vor der Midewa-Gründung errichteten Anlagen juristisch gesehen Eigentum der Gesellschaft geworden sind. „Wir werden um jeden Cent kämpfen“, kündigte Bock an. (mz/tad)