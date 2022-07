Preise für Erdgas und Fernwärme sind explodiert: Wie teuer wird der Winter in Bernburg?

Warum die Großvermieter im Altkreis die Heizkosten-Abschläge in diesem Jahr in unterschiedlichem Maß erhöhen und Mieter freiwillig noch mehr vorauszahlen.

Wer seine Wohnung mit Erdgas oder Fernwärme beheizt, sollte ab diesem Jahr mit deutlich höheren Kosten rechnen. Die Großvermieter in der Region passen derzeit die Abschlagszahlungen entsprechend an.

Bernburg/MZ - Unangenehme Post erhalten in diesen Tagen zahlreiche Menschen in der Region von ihren Vermietern. Zusammen mit den Betriebskostenabrechnungen 2021 werden höhere Abschlagsforderungen für die Heizkosten in diesem Jahr verschickt. Durch Inflation und Gasverknappung infolge des Ukraine-Krieges sind die Preise für Erdgas und Fernwärme zum Teil durch die Decke gegangen. An der europäischen Gasbörse in Rotterdam hat sich der Preis binnen eines Jahres verachtfacht. Die großen Wohnungsgesellschaften sind davon unterschiedlich betroffen, wie eine MZ-Umfrage ergeben hat.