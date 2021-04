Prall gefüllte Säcke voller Müll

image_257-6122980_0420145619998.jpg Mehrere Säcke mit Müll sammelten die Angler ein. Foto: Frank Nowotnig D3guf680444MDgdob786Ac6Chcb

Nienburg - Die Nienburger Angler haben sich nicht verschrecken lassen. Corona verhindert nicht, so dachte sich Vereinsvorsitzender Frank Nowotnig, dass es Menschen gibt, die ihren Müll in der freien Natur abladen oder einfach gedankenlos wegwerfen. Also gingen sie - wie in jedem Jahr - los und befreiten die Ufer ihres Gebietes von Unrat. „Da die Stadt bisher keinen Frühjahrsputz ausgerufen hat, haben wir in altgewohnter Manier rund um den Saalealtarm aufgeräumt. Frische Luft und genügend Abstand und es wurde fleißig die Harke geschwungen und Müll gesammelt“, so Nowotnig.

„Leider mussten wir feststellen, dass es nicht mehr die Angler sind, die die Umgebung am Gewässer vermüllen, sondern Bürger, die sich auf der Insel erholen wollen und es nicht fertig bekommen, ihren Müll wieder mit nach Hause zu nehmen. Von einer Kaffeemaschine, über Paneele bis hin zu Glasscheiben war alles dabei“ schimpft Nowotnig. Es kamen einige Säcke zusammen, die prall gefüllt waren. „Ich finde es richtig klasse von der Kreiswirtschaft Schönebeck, dass die Säcke kostenlos entsorgt werden konnten“, so der Anglerchef. (mz/ab)