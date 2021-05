Polizisten berichten von Bestechungsversuch

Die Polizei fand im Auto und in der Wohnung des Angeklagten unter anderem Crystal Meth, Kokain, Cannabis und jede Menge Bargeld.

Bernburg/Magdeburg - Ein 31-jähriger Mann muss sich seit Montag wegen Drogenhandels vor dem Landgericht Magdeburg verantworten. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Mittag des 13. Januar in Bernburg fand die Polizei in seinem BMW ein knappes halbes Kilogramm Crystal Meth, fast 22.000 Euro und einen Baseballschläger aus Metall.

Während der folgenden Durchsuchung seiner Wohnung in Schönebeck stießen die Ermittler auf weiteres Crystal, 50 Gramm Kokain und 240 Gramm Marihuana, 770 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie etliche Drogenutensilien wie Plastiktütchen und eine Feinwaage.

Dem seither in Untersuchungshaft sitzenden Arbeitslosen, der Lehren zum Zimmermann und Industriemechaniker erfolgreich abgeschlossen hatte, droht bei einer Verurteilung eine Haftstrafe zwischen einem und fünf Jahren. Weil er laut einer Charité-Haaranalyse selbst regelmäßig Cannabis und gelegentlich Crystal konsumiert, könnte auch eine Unterbringung im Maßregelvollzug in Betracht kommen.

Besatzung eines Streifenwagens sah BMW mit Schönebecker Kennzeichen in Bernburg

Kommissar Zufall kam der Polizei bei der Festnahme auf der Ilberstedter Straße in Bernburg zu Hilfe. Das Schönebecker Kennzeichen am BMW des Angeklagten machte eine Funkstreifenbesatzung am Kreisverkehr vor dem Parforcehaus misstrauisch.

Denn aufgrund der seinerzeit hohen Corona-Inzidenzwerte durfte sich niemand außerhalb eines 15-Kilometer-Radius um den eigenen Wohnort aufhalten. Dieser Verstoß wurde dem Beschuldigten zum Verhängnis. Er folgte zunächst dem Streifenwagen und ließ sich vor dem Ausflugslokal „Paradies“ bereitwillig von der Polizeimeisterin und dem Polizeianwärter kontrollieren.

Weil der junge Mann kein unbeschriebenes Blatt ist - er wurde 2011 wegen Drogenhandels und 2016 wegen -besitzes verurteilt - und ein freiwilliger Test auf Cannabis und Amphetamine positiv verlief, kündigte die Beamtin eine Durchsuchung seines Autos an.

„Von da an wurde er immer nervöser und versuchte mehrfach, die hintere Tür auf der Beifahrerseite zu öffnen“, schildert sie im Zeugenstand vor Gericht. Nicht ohne Grund: Auf der Rückbank entdeckten die Polizisten ein in ein T-Shirt eingewickeltes Glasgefäß - bis zum Rand gefüllt mit einer kristallinen Substanz. Es handelte sich, wie die spätere Analyse ergab, um die synthetische Droge Crystal Meth mit einem geschätzten Schwarzmarktwert von 40.000 Euro.

Derart aufgeflogen, suchte der BMW-Fahrer sein Heil in der Flucht. „Er rannte den Hang hinunter in Richtung Krumbholzallee. Ich rief ihm mehrfach hinterher, er solle stehenbleiben und drohte damit, einen Warnschuss abzufeuern“, erinnert sich die 31-jährige Beamtin.

Ihr zehn Jahre jüngerer Kollege nahm derweil die Verfolgung auf. Schließlich sei der Flüchtende ausgerutscht und habe sich die Handfesseln anlegen lassen. Um den Polizisten plötzlich 20.000 Euro anzubieten, die sie sich teilen und als Gegenleistung den Drogenfund größtenteils verschwinden lassen sollten. So jedenfalls sagen es beide Gesetzeshüter übereinstimmend aus. Der Beschuldigte bestreitet indes vehement diesen Bestechungsversuch.

Der gebürtige Staßfurter stellt sich vor Gericht nicht als Drogendealer, sondern jemand dar, der mehr oder weniger unverschuldet zu einer Kurierfahrt genötigt worden war. Nach seiner krisenbedingten Entlassung bei einem Kfz-Zulassungsdienst im Vorjahr sei er in Geldnot geraten.

Bis dato konnte er seinen monatlich 400 bis 500 Euro kostenden Drogenkonsum mit dem Lohn finanzieren. „Ich habe zunächst zwei, drei Monate von meinem Erspartem gelebt.“ Dann habe er bei einem Bekannten ein 2.000-Euro-Darlehen aufgenommen. Doch schon die zweite Monatsrate über 150 Euro habe er nicht entrichten können.

Daraufhin hätten ihn zwei Unbekannte zu Hause aufgesucht und die sofortige Rückzahlung der gesamten Kreditsumme eingefordert. Da er das Geld nicht besaß, sei ihm unter Gewaltandrohung befohlen worden, einen Drogentransport nach Bernburg zu übernehmen.

„Ich sollte die Drogen und das Geld in den Kofferraum eines auf dem Tiergarten-Parkplatz abgestellten Autos packen“, sagt er. Die Polizeikontrolle habe das verhindert. Auch für die Funde in seiner Wohnung hat der 31-Jährige eine Erklärung: Das Bargeld stamme noch vom Privatdarlehen, das Rauschgift sei für eine zweite beauftragte Lieferung nach Calbe bestimmt gewesen und die Drogenutensilien würden seinem Mitbewohner, der seit mehr als einem Jahr in Haft ist, gehören.

„Das stimmt doch vorn und hinten nicht“, kommentiert die Staatsanwältin die aus ihrer Sicht nicht glaubhaften Darstellungen. Auch die Vorsitzende Richterin Claudia Methling fragt mit einem Stirnrunzeln: „Für mich ist nicht nachvollziehbar, wieso Ihnen jemand über 20.000 Euro anvertrauen soll?“ Eine Antwort darauf hat der Beschuldigte nicht.

Polizist: Bernburger sagte aus, beim Angeklagten regelmäßig Drogen gekauft zu haben

Gutachter Felix Schneider stößt ebenfalls auf eine Ungereimtheit: Wenn das in der Wohnung entdeckte Geld wie vom Angeklagten behauptet noch vom Kredit stamme, wieso habe er dann davon nicht die zweite Rate zahlen können? Eine Antwort erhält er nicht, weil stattdessen Verteidiger Michael Flintrop den Gutachter maßregelt, sich auf seine eigentliche Aufgabe zu beschränken.

Einen für die spätere Urteilsfindung interessanten Aspekt offenbart unerwartet ein Kriminalhauptkommissar als Zeuge: Ein von ihm in der Vorwoche vernommener Bernburger habe ausgesagt, im Vorjahr drei Monate lang jede Woche zehn Gramm Cannabis beim Angeklagten gekauft zu haben. Dieser Belastungszeuge wird nun zum zweiten Verhandlungstag am 31. Mai vorgeladen. An diesem Tag soll auch das Urteil gesprochen werden. (mz)