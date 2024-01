Die Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen im Zuge der Bauernproteste in Bernburg am Dienstagmorgen.

Bauernproteste: Demo in Bernburg - Achtung, Autofahrer am Dienstagmorgen!

Für den Dienstagmorgen ist in Bernburg eine Demonstration mit Kundgebung geplant. Es kommt wahrscheinlich zu Verkehrsbehinderungen. Symbolbild:

Bernburg/MZ - Auf Verkehrseinschränkungen müssen sich Autofahrer am Dienstagmorgen in Bernburg einstellen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll sich in den Morgenstunden des 9. Januar, ab 8 Uhr, eine Demo durch die Stadt bewegen. Die Versammlung, die im Zuge der Bauernproteste stattfindet, soll sich insbesondere im Bereich der Innenstadt bewegen. Im Anschluss daran sei eine Kundgebung im Innenstadtbereich geplant, heißt es. An der Demo beteiligen sich 80 Traktoren, 40 Autos und 60 Lkw, so die Polizei auf Nachfrage.

Wegen der Demo könne es ab den Morgenstunden vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen kommen, warnen die Beamten.