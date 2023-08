Am Freitag gegen 14 Uhr war ein Mann aus einer Senioreneinrichtung in Bernburg verschwunden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnte er aber noch am Freitag gefunden werden.

Bernburg - Die Polizei des Salzlandkreises hat ihre am Freitag begonnene Suche nach einem Vermissten erfolgreich beendet.

Der 73-Jährige, der sich bis zum Zeitpunkt seines Verschwindens am Freitag gegen 14 Uhr in einer Betreuungseinrichtung für Senioren in Bernburg aufgehalten hatte, sei nach intensiver Suche noch am Freitag wohlbehalten aufgefunden werden, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

Auch interessant: Vier Personen aus Mansfeld-Südharz werden bereits seit Jahrzehnten vermisst

Kein Lichtbild für die Suche

Von dem Mann lag der Polizei zunächst kein Lichtbild vor. Deshalb musste sie sich bei ihrem Suchaufruf anders als in vielen anderen Fällen mit einer detaillierten Personenbeschreibung begnügen. Letztlich führte die Suche allerdings auch so zum Erfolg.