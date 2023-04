In Bernburg wurde ein 59-Jähriger ausgeraubt und verletzt. Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Raub in Bernburg

Bernburg/MZ - - In Bernburg ist am Samstag ein Mann ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden Zeugen das 59-jährige Opfer auf einer Wiese am Zepziger Weg liegend vor. Nach Eintreffen der Polizei wurde der Mann befragt. Dabei kam heraus, dass er von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend nahm dieser ihm die Brieftasche mitsamt dem Bargeld und Dokumenten ab. Das Opfer erlitt durch den Schlag eine Verletzung im Gesicht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hinweise zur Tat, den vermeintlichen Tätern oder dem Verbleib der entwendeten Dokumente nimmt die Polizei entgegen unter: 03471/37 90.