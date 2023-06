Führerschein war schon weg Polizei stoppt betrunkenen Fahrer in Bernburg gleich zweimal

Am Sonntagabend kontrollierte die Polizei einen betrunkenen Mann, der mit einem Pkw in Bernburg unterwegs war. Dass die Beamten den 27-Jährigen am selben Abend noch einmal mit Alkohol im Blut erwischen würden, hätten sie wohl nicht gedacht.