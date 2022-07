Rollstuhl fängt Feuer Polizei rettet Rentnerehepaar aus Bernburg vor den Flammen

Wohnungsbrand in der Breiten Straße in Bernburg: Weil die Polizei schneller als die Feuerwehr vor Ort war, brachten die Ordnungshüter zwei Senioren in Sicherheit. Laut Feuerwehrsprecher hat der Rauchmelder in dem Fall Leben gerettet.