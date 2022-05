Polizei in Bernburg sucht die Besitzer von zwei Fahrrädern

Zwei Mountainbikes an der Halleschen Straße entdeckt.

Bernburg/MZ/KT - Die Polizei in Bernburg bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Gesucht werden die Besitzer zweier Fahrräder. Wie Polizeisprecher Ingo Reupsch mitteilte, wurden sie vor etwa zwei Wochen im Bereich der Halleschen Straße und der Paul- Schneider- Straße gefunden. Konkret handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Bergsteiger, Typ Rex, mit blauer Klingel. Gefunden wurde aber auch ein Mountainbike der Marke Hill 800 mit einem Loch im Sattel. „Nach Vorlage des entsprechenden Eigentumsnachweises können die Räder gern im Polizeirevier in Bernburg in Empfang genommen werden“, sagt Reupsch und hofft, dass jemand Angaben zur Herkunft der Räder machen kann.