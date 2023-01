Geflüchteter Straftäter aus Maßregelvollzug gestellt

Am 28. Dezember war ein Mann aus dem Maßregelvollzug in Bernburg geflohen. Nun wurde er in Dessau gestellt.

Bernburg - Ein am 28. Dezember aus dem Maßregelvollzug in Bernburg geflohener Mann ist gefasst. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, wurde der Mann in einer Wohnung in Dessau gestellt.

Der sogenannte Maßregelvollzug ist für die Betreuung psychisch kranker oder suchtkranker Straftäter verantwortlich. Der Mann ist wegen räuberischen Diebstahls im Bernburg untergebracht, da seine Straftat im Zusammenhang mit einer Suchtmittelabhängigkeit stand.