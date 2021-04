Polizei ermittelt nach mutmaßlichen Brandstiftungen

Schönebeck/Staßfurt - Zwei Brände in Schönebeck sowie ein weiteres Feuer in Staßfurt – alle ausgebrochen am Montag – beschäftigen die Polizei im Salzlandkreis. Das erste Feuer brach gegen 9 Uhr auf dem Gelände einer Firma an der Geschwister-Scholl-Straße in Schönebeck aus: Die Wand einer Lagerhalle wurde durch Ruß beschädigt.

Der zweite Brand wurde am Montagabend gegen 20 Uhr im Ortsteil Plötzky gemeldet: Nahe dem Kolumbussee brannte ein Holzstapel.

Gegen 23 Uhr wurde ein Feuer in einem mehrgeschossigen Gebäude am Schütz nahe der Gänsefurther Straße in Staßfurt gemeldet. Dort brannten mehrere Papierrollen in einem Hauseingang.

Verletzt wurde niemand bei den Bränden, die Polizei schließt in allen drei Fällen Brandstiftung nicht aus. Ein Zusammenhang zwischen allen drei Feuern sei zwar möglich, sagte Jens Galetzka, Leiter Zentrale Aufgaben im Polizeirevier Salzlandkreis: „Wir gehen aber nicht davon aus.“ (mz/wsl)