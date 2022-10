Poleyer Spatzen legen Blühwiese an

Die Kinder der Kita „Poleyer Spatzen“ haben eine Blühwiese am Ortsrand angelegt. Wer sie dabei unterstützt hat und was sie noch ernten wollen.

Poley/MZ - Die Sonnenblumen ragen aus dem großen Beet am Ortsrand von Poley heraus. Doch auch Malven, Phacelia, Klee und Buchweizen sowie Luzerne blühen noch kräftig um die Wette und locken selbst an diesem relativ kühlen Oktobermorgen Insekten an. Sehr zur Freude der Mädchen und Jungen der Kita „Poleyer Spatzen“. Sie haben im Juni dieses Jahres die Blühwiese angelegt, gepflegt und vor allem fleißig gegossen. Mit Erfolg. Das Beet steht selbst jetzt, im Herbst, noch in voller Blüte.