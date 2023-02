Hobbyastronom Matthias Bley gelingen in seiner Strenzfelder Sternwarte spektakuläre Aufnahmen eines in Mitteldeutschland seltenen Himmelsphänomens.

Der Blick durchs Fischaugen-Objektiv der Strenzfelder Sternwarte zeigt am späten Sonntagabend die grünlich-roten Polarlichter am Nordwest-Horizont (links). Im Westen steht der Mond (unten).

Bernburg/MZ - „Was muss das für eine Sonneneruption gewesen sein, dass die Polarlichter bei uns in Mitteldeutschland zu sehen sind. Das ist ja Wahnsinn!“ Der Bernburger Matthias Bley ist immer noch schwer beeindruckt von den Aufzeichnungen seines Teleskops daheim im Stadtteil Strenzfeld in den Nächten zum Montag und Dienstag. Erstmals hat der Hobbyastronom mit seiner Ausrüstung die Polarlichter in hiesigen Breiten festhalten können − ein sehr seltenes Naturschauspiel, für das eine erhöhte Sonnenaktivität verantwortlich ist.